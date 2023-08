Wegen Online-Präsenz: Mama June wehrt sich gegen Hater!

Das lässt sie sich nicht gefallen! Im Januar war Anna Cardwell mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit gegangen: Bei der "Here Comes Honey Boo Boo"-Bekanntheit wurde Krebs im Endstadium diagnostiziert. Ihre Mutter June Shannon (44) steht ihr seither unterstützend zur Seite. Trotz der Diagnose ist die 44-Jährige nach wie vor in den sozialen Netzwerken präsent – und ihre Community findet das total daneben. Nun schießt Mama June zurück!

Immer wieder erreichen Mama June Hate-Kommentare unter ihren Clips auf Instagram. Nun wehrt sich der Realitystar und wettert zurück: "Wir sprechen fast täglich über [Anna], das ist für uns alle schwer und sie weiß das, aber wenn es ihr wirklich schlecht gehen würde [...], dann würden wir nirgendwo hingehen." Sie fügt hinzu: "Das Leben hört nicht auf, auch wenn es sich an manchen Tagen so anfühlt, als würde ich in einem Traum leben."

Ihr Statement kam kurz nachdem June wegen eines anzüglichen Videos im Netz starke Kritik einstecken musste. "Wenn mein erwachsenes Kind Krebs hätte, würde ich alles stehen und liegen lassen und an seiner Seite sein und mit ihm kämpfen und nicht diesen Scheiß machen" und "Das ist total ekelhaft", lauteten nur zwei Kommentare empörter User.

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

Instagram / mamajune June Shannon, besser bekannt als Mama June

