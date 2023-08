Jojo Siwa hat schon von Kind auf das Bedürfnis Mama zu sein

Sie will Kinder! Im vergangenen Jahr waren Jojo Siwa (20) und Avery Cyrus (23) ein Paar. Ihre Beziehung hielt allerdings nur wenige Monate an. Avery trennte sich aus noch unbekannten Gründen von der TikTokerin. Seitdem gab es für Jojo keine Dates mehr. Allerdings sehnt sie sich sehr nach der Liebe. Außerdem hat sie schon seit sie ein Kind war, einen großen Wunsch: Jojo möchte Mutter sein.

In dem Podcast "The Best Podcast Ever", der von Raven Symone (37) und ihrer Frau Miranda Pearman-Maday geführt wird, sprechen die drei über Jojos letzte Beziehungen. Dabei gibt Jojo zu, wie sehr sie sich danach sehnt, jemanden zu lieben und beneidet das Paar für seine Beziehung. Allerdings möchte sie nicht nur eine neue Partnerin. "Ich kann es nicht erwarten, Babys zu bekommen. Ich möchte so viele haben", träumt die "Dance Moms"-Bekanntheit. Seit ihrem zwölften Lebensjahr sei das bereits ein großer Wunsch von ihr.

Jojo sei sich auch ziemlich sicher, dass das relativ früh passieren wird. Jedoch sei sie sich der Komplikationen und dem langen Prozess bewusst, die es als LGBTQIA+-Angehörige mit sich bringt. Jedoch halte sie das von ihrem Wunsch nicht ab. Der Social-Media-Star wolle seine Kinder auch selbst austragen.

Getty Images JoJo Siwa im Dezember 2022

Getty Images JoJo Siwa im November 2021 in Los Angeles

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa, Social-Media-Star

