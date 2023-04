Niedlich! Tish Cyrus und Dominic Purcell haben sich verlobt!

Tish Cyrus (55) hat Ja gesagt! Miley Cyrus (30) Mutter war viele Jahre mit deren Vater Billy Ray (61) durchs Leben gegangen. Im April des vergangenen Jahres hatte die Blondine dann die Scheidung von dem Countrysänger bekannt gegeben. Im November hatte sie dann verkündet, wieder glücklich verliebt zu sein – sie ist mit "Prison Break"-Schauspieler Dominic Purcell (53) zusammen. Und jetzt wagen die beiden den nächsten Schritt: Tish und Dominic haben sich verlobt!

"Eintausendmal Ja!", schreibt die Mutter des Popstars überglücklich bei Instagram. Dazu teilt sie ein Foto, auf dem sich die beiden eng in den Armen halten und Tish freudig in die Kamera lächelt. Auch einen Blick auf ihren Verlobungsring gewährt die 55-Jährige. Ein Foto zeigt die Hände des Paares, auf dem der große Klunker deutlich zu erkennen ist. "Ich freue mich so für euch", kommentieren ihre Fans den Beitrag.

Erst vor wenigen Wochen berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly: "Zwischen Tish und Dominic könnte es momentan nicht besser laufen." Die Beziehung habe sie zunächst geheimgehalten, bis sie sich wirklich sicher war, dass er der Richtige für sie ist. "Das Geheimhalten hat jedoch nicht lange angehalten, das Paar ist einfach unzertrennlich", plauderte die Quelle aus.

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus mit ihrem Verlobungsring

Instagram / tishcyrus Dominic Purcell und Tish Cyrus

Instagram / tishcyrus Dominic Purcell und Tish Cyrus, 2023

