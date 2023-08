Lottie Moss heizt Liebesgerüchte mit Co-Star Adam weiter an

Was läuft wirklich bei den beiden? Bei Lottie Moss (25) und Adam Collard sollen die Liebesfunken nur so sprühen. Immer wieder waren das Model und der UK-Love Island-Star zusammen gesehen worden. Der TV-Star hatte bereits verraten, dass die beiden sich aktuell in einer sehr guten Position befinden. Was genau das bedeutet, hatte Adam allerdings nicht erklärt. Zurzeit machen der OnlyFans-Star und der Hottie bei der Datingshow "Celebs Go Dating" mit. Nun heizt das Model die Gerüchte weiter an.

Am Sonntag posierten Lottie und Adam nämlich gemeinsam für eine Reihe von Schnappschüssen, während sie Szenen einer Gala-Party in der Sway Bar in London für die TV-Show drehten. Das zeigen Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Die Halbschwester von Kate Moss (49) präsentierte ihr Dekolleté in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid mit gewagtem, oberschenkelhohem Schlitz. Der 27-Jährige sah neben seiner Begleitung sehr elegant aus, als er in einem schwarzen Smoking auf dem roten Teppich posierte.

Lottie hatte bereits in einem Interview von ihrem Co-Star geschwärmt. "Er ist ein netter Kerl. Wir mögen uns wirklich gern", hatte die Blondine verraten. Man könne jedoch nie wissen, ob daraus mehr werden könne, hatte sie laut Sun hinzugefügt.

lottiemossxo / Instagram Das Model Lottie Moss im Februar 2022

Instagram / collard_adam Lottie Moss und Adam Collard im August 2023

Keith Mayhew/Landmark Media Adam Collard, Realitystar

