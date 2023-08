Schon diesen Herbst: Lana Del Rey geht auf Mini-Tournee!

Lana Del Rey (38) wird schon bald wieder für einige Konzerte auf der Bühne stehen! Die letzte offizielle Tour der US-amerikanischen Songwriterin ist inzwischen schon knapp drei Jahre her: Von September 2019 bis Juni 2020 war sie mit ihrem Album "Norman Fucking Rockwell!" auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Jetzt gibt es erfreuliche Neuigkeiten von der "Summertime Sadness"-Sängerin: Lana geht schon bald auf eine kleine Tour durch Nordamerika!

Wie jetzt unter anderem Just Jared berichtet, wird Lana schon in diesem Herbst für vorerst insgesamt zehn Konzerte wieder auf Tournee gehen. Die Konzertreihe starte am 14. September in der US-Stadt Franklin und ende am 5. Oktober in Charleston. Bei den Shows drehe sich wohl alles um ihr neustes Album "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd".

Ob Lana nach diesen zehn Konzerten noch weitere Daten bekannt geben wird, ist derzeit noch unklar. Allerdings spekulieren Fans bereits seit einigen Wochen über eine mögliche Welttournee. Der Grund: Lanas Vater Rob wurde mit einem Backstage-Pass gesichtet, auf dem in Anlehnung an das neuste Album "Did You Know That There's A Tour Around the World" geschrieben steht.

Getty Images Lana Del Rey im Grammy Museum, 2019

Getty Images Lana Del Rey bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2023

Getty Images Lana Del Rey während ihrer Tour 2018

