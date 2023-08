Insider sicher: Kanye West will 2024 US-Präsident werden!

Kanye West (46) macht offenbar Ernst. Bereits in der Vergangenheit hatte der Rapper immer wieder angekündigt, in die Politik einsteigen zu wollen und sogar für das Amt des US-amerikanischen Präsidenten zu kandidieren. 2020 wagte er dann erstmals den Versuch, doch scheiterte kläglich. Wie ein Insider jetzt verrät, wolle Kanye aber nicht aufgeben und schon kommendes Jahr erneut versuchen, Präsident zu werden!

"Er kandidiert zu 100 Prozent wieder für das Präsidentenamt", stellt eine Quelle gegenüber The Sun klar. Der 46-Jährige sei überzeugt davon, die Wahl zu gewinnen. "[Er] glaubt, dass er der nächste Präsident ist, weil Gott ihn gesandt hat, um Freiheit, Gleichheit, gesundes Leben und Wirtschaftswachstum für alle Generationen zu vermitteln", erklärt der Insider weiter. Die Wahlkampagne des Musikers sei wesentlich strukturierter als seine vorherige und er glaube, damit viele Wähler erreichen zu können.

In seiner Frau Bianca Censori sehe er zudem großes Potenzial als First Lady. "Er ist der Meinung, dass Bianca die perfekte First Lady sein würde: unorthodox, intelligent und ihn unterstützend", berichtet die Quelle. Bianca habe bereits viel Verantwortung von Kanye übertragen bekommen, damit er sich voll und ganz auf seine Kampagne konzentrieren kann.

Getty Images Kanye West bei den Oscars, 2020

APEX / MEGA Kayne West, Mai 2023

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

