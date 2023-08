Ist Dominic fremdgegangen? Sarah Harrison spricht Klartext!

Sie reagiert auf die Vorwürfe! Sarah Harrison (32) und Dominic Harrison (32) scheinen ein Herz und eine Seele zu sein. Die Influencer präsentieren nur allzu gerne ihr Familienglück mit den beiden Töchtern im Netz. Doch jetzt werden Stimmen im Netz laut, dass der Fitnessfan seine Ehefrau betrogen haben soll. Unter ihren Postings sind zahlreiche Kommentare darüber zu finden. Nun äußert sich Sarah dazu!

In den Kommentaren unter ihren Instagram-Postings heißt es unter anderem, dass Dominic im Männerurlaub fremdgegangen sein soll. Lange meldete sich Sarah nicht dazu, auch die Kommentare verschwanden. Doch dann wurde es der Zweifachmama wohl zu viel – sie reagiert: "Jeder weiß, wo er war. Und jemand, der uns unser Familienglück nicht gönnt, versucht, mit einer Nachricht irgendetwas zu verbreiten. Domi und ich führen eine starke Ehe und er würde das nie machen."

Sarah betont zudem, dass es nicht das erste Mal sei, dass sie sich so etwas anhören müsse. "Ich finde das immer wieder so unverschämt und traurig. Glaubt nicht immer alles, was einer schreibt", führt sie aus. In ihren Storys zeigen sie weiterhin ihren üblichen Content.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Februar 2023

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, TV-Bekanntheit

