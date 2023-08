Kanye Wests Frau sorgt mit ihrem Outfit für Wut in Italien

So sind sie scheinbar nicht willkommen! Der Rapper Kanye West (46) und Bianca Censori sollen sich im Januar das Jawort gegeben haben. Seitdem veränderte sich das Aussehen der Architektur-Designerin gewaltig. Von ihren langen brünetten Haaren verabschiedete sie sich und trug für mehrere Monate einen blonden Kurzhaarschnitt. Genauso werden ihre Outfits immer gewagter. Während ihres Urlaubs bekommt das Paar jede Menge Aufmerksamkeit – aber nicht gerade positive. Bianca läuft beinahe nackt durch die Straßen Italiens.

Bilder zeigen Kanye und seine Frau beim Shoppen. Sie trägt ein tief ausgeschnittenes, nudefarbenes Bodycon-Top und die dazu passende Leggings. Die hautengen Klamotten kombiniert sie mit weißen Stilettos. Da die Farbe ihres Outfits sich kaum von ihrer Hautfarbe unterscheidet, sieht sie praktisch nackt aus. Empörte Italiener kritisieren sie für ihre Freizügigkeit in einem eher konservativen Land. "Wir brauchen diesen Abschaum nicht in Italien", schreibt einer der vielen wütenden Social-Media-Nutzer.

Dies ist allerdings nicht der einzige Tag, an dem Bianca sich freizügig präsentiert. Bereits davor verbrachte sie mit ihrem Mann und Freunden eine feuchtfröhliche Nacht in Italien in einem knappen und durchsichtigen Catsuit. Bei einer Tanzeinlage widerfuhr ihr jedoch beinahe eine Outfit-Panne.

ActionPress Bianca Censori, Designerin

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

ActionPress Bianca Censori, Designerin

