Abschied einer Boxlegende: René Weller (69) ist gestorben

Die Sportwelt trauert um René Weller (✝69). Seit 2014 litt der Ex-Profiboxer an Demenz. In den vergangenen Wochen verschlechterte sich sein Gesundheitszustand aber immer mehr. Nun gibt seine Frau Maria (70) auf Instagram bekannt, dass René verstorben ist. "Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zu Hause in Frieden von mir gegangen. Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren." Im Rahmen einer Trauerfeier wird der einstige Sportler bald in einem von seiner Frau bemalten Sarg beigesetzt.

