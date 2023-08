Hat Scooter Braun seine berühmten Kunden gar nicht verloren?

Was stimmt denn nun? Der Musikmanager Scooter Braun (42) ist für die erfolgreichen Karrieren von zahlreichen Popstars verantwortlich. In den vergangenen Jahren hatte er unter anderem Justin Bieber (29), Ariana Grande (30) und Demi Lovato (31) repräsentiert. Kürzlich kamen jedoch Gerüchte auf, der 42-Jährige hätte seine berühmten Schützlinge als Kunden verloren. Jetzt äußert sich Scooter erstmals selbst zu den Spekulationen rund um sein Imperium!

Auf Twitter veröffentlicht der Manager ein Statement: "Schlagzeile... Ich manage mich nicht länger selbst." Offenbar habe sich lediglich die Rolle des 42-Jährigen innerhalb der Firma geändert, wie ein Insider gegenüber Variety behauptet: "Alle Klienten von Scooter Braun stehen unter Vertrag und die Verhandlungen laufen schon seit mehreren Monaten, da Scooter in seine größere Rolle als CEO von HYBE America eintritt. [...] Scooters Team bei SB Projects kümmert sich immer noch um Justin und Ariana, während sie daran arbeiten, wie diese neue Struktur aussieht."

Um das derzeitige Arbeitsverhältnis zwischen dem Manager und Ariana hatten sich vor allem in den letzten Tagen die Gerüchte gerankt. Billboard hatte berichtet, die Sängerin hätte die zehnjährige Zusammenarbeit mit Scooter beendet. Page Six hingegen wollte erfahren haben, das Stimmwunder und sein langjähriger Repräsentant würden derzeit noch an gemeinsamen Projekten arbeiten.

