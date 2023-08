Kurz nach Scheidungs-News: Britney Spears hatte ein Date!

Sie möchte wohl schnell wieder ins Dating-Game einsteigen! Vor einer Woche machten überraschende News die Runde: Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) lassen sich nach gerade einmal einem Jahr Ehe scheiden. Seitdem kommen immer mehr Details ans Licht, die weder die Sängerin noch das Model im guten Licht dastehen lassen. Doch die "Toxic"-Interpretin lenkt sich davon ab: Britney wurde nun bei einem Dinner-Date erwischt!

Paparazzi lichteten die 41-Jährige am Dienstagabend in West Hollywood ab. So weit, so unspannend erst einmal. Doch die Aufnahmen zeigen Brit zusammen mit ihrem Security-Mann und einem Unbekannten. Ganz unauffällig stieg Mr. Mystery nach Brit ins Auto und versteckte sich ganz subtil hinter dem Fahrersitz. Wer der Unbekannte ist, ist bislang nicht bekannt. Doch offensichtlich ließen es sich die zwei im Szenerestaurant Graig's schmecken.

Dass Britney nach der Trennung nicht gerade Däumchen dreht, hatte sie erst kürzlich im Netz bewiesen. In einem Video auf Instagram hatte die Musikerin gezeigt, was für wilde Partys sie feiern kann. "Ich habe meine Lieblingsjungs eingeladen und habe die ganze Nacht gespielt!", hatte sie ihren Beitrag kommentiert.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears mit unbekannten Männern, August 2023

