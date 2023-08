Wegen ihrem Mr. T? Werbepartner trennen sich von Iris Klein

Hat Iris Klein (56) mal wieder Ärger am Hals? Der Reality-TV-Star hat turbulente Monate hinter sich. Nach einer schmutzigen Trennung von Peter Klein (56), die ausnahmslos in der Öffentlichkeit stattfand, scheint sie in ihrem Mister T – wie sie ihn nennt – endlich ihr Liebesglück gefunden zu haben. Doch nun machen schwere Vorwürfe die Runde: Er soll angeblich mit der AfD sympathisieren. Hat Iris deswegen jetzt sogar einen Werbepartner verloren?

Viele zeigten daraufhin Unverständnis unter einem Post von HelloFresh, wie die Firma weiterhin mit der Influencerin zusammenarbeiten könne. Das Unternehmen zog schließlich Konsequenzen: "Wir distanzieren uns klar von rassistischem und rechtem Gedankengut", stellt HelloFresh auf seiner Instagram-Seite klar. "Wir haben derzeit keine weiteren Kooperationen zum aktuellen Fall geplant und nehmen diesen zum Anlass, um unseren Prozess zur Auswahl von Influencer-Partnern zu überprüfen", heißt es in dem Statement weiter.

Auch Iris bezog bereits Stellung zu den Vorwürfen. "Ich lasse mich nicht erpressen, mich von meinem Freund zu trennen, nur weil falsche Behauptungen verbreitet werden und meine Kooperationspartner unter Druck gesetzt werden von extrem hasserfüllten Menschen", stellt die Influencerin klar. Es gehe ihr aufgrund der aktuellen Geschehnisse sehr schlecht, "da der Hass und die Verleumdung meiner Person und meines Partners einfach überhandnehmen."

Anzeige

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T. und Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de