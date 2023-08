Erneute Ordnungswidrigkeit: Bam Margera bekommt Fußfessel!

Bam Margera (43) gerät erneut mit dem Gesetz in Konflikt und muss nun dafür büßen! Bereits seit Jahren macht der ehemalige Jackass-Star regelmäßig wegen seines Alkohol- und Drogenkonsums von sich reden. Immer wieder wird er aufgrund seines Suchtproblems festgenommen. Und auch die Beziehung zu seinem Sohn Phoenix leidet darunter. Wie jetzt bekannt wird, soll Bam erneut eine Ordnungswidrigkeit begangen haben und bekommt deswegen nun eine Fußfessel verpasst!

Laut Berichten des Philadelphia Inquirer habe der 43-Jährige eine Reihe neuer Kautionsauflagen bekommen. Darunter fällt unter anderem das Tragen einer Fußfessel, welche nachweisen kann, ob sich in seinem Körper Alkohol befindet. Diese müsse der TV-Star für mindestens 30 Tage tragen. Sollte Bam in dieser Zeit jedoch wieder zur Flasche greifen, könnte sich die Tragedauer erhöhen.

Darüber hinaus wird dem Ex-Sportler vorgeschrieben, an den Treffen der Anonymen Alkoholiker teilzunehmen und sich zusätzlich in Behandlung zu begeben. Einen abgeschlossenen Entzug muss Bam auch vorweisen, um seinen Sohn Phoenix wieder vermehrt sehen zu dürfen. Erst vor wenigen Tagen hatte seine Ex Nicole Boyd vor Gericht das alleinige Sorgerecht für ihr gemeinsames Kind erwirkt.

Getty Images Bam Margera posiert

Getty Images Bam Margera im September 2011

Instagram / bam_margera Bam Margera und sein Sohn Phoenix im November 2022

