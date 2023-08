Al Pacino und Freundin zwei Monate nach Geburt unterwegs

Al Pacino (83) und seine Freundin Noor Alfallah lassen sich mal wieder zusammen blicken! Der Schauspieler geht schon seit April vergangenen Jahres mit seiner 54 Jahre jüngeren Partnerin gemeinsam durchs Leben. Im Juni dieses Jahres machten dann süße Neuigkeiten die Runde: Sie haben einen Sohn zusammen bekommen! Das ist sein mittlerweile viertes Kind. Jetzt zeigen sich die frischgebackenen Eltern auch mal wieder in New York.

In einem grauen Anzug und seine grauen langen Haare offen tragend stolziert der Filmstar durch die Stadt. An seiner Seite: seine Freundin Noor! Die Filmproduzentin zeigt in schwarzen Sportleggings, Boots und einer Lederjacke ihren After-Baby-Body: Von der Schwangerschaft ist bei ihr keine Spur mehr zu sehen. Wie Page Six berichtet, habe Al dort gerade für ein Musikvideo von Bad Bunny (29) gedreht.

Ende Juni hatte Als Sprecher gegenüber Daily Mail bestätigt, dass sein viertes Kind das Licht der Welt erblickt hat. "Al Pacino und Noor Alfallah haben einen Sohn namens Roman Pacino bekommen", lautete die Pressemitteilung. Aus zwei früheren Beziehungen hat der 83-Jährige drei weitere Kinder.

