Auf diesen Tokio-Hotel-Star stand Amira Pocher als Teenie!

Sie plaudert aus dem Nähkästchen. Bereits sieben Jahre gehen Amira (30) und Oliver Pocher (45) gemeinsam durchs Leben, seit 2019 sind sie verheiratet. In ihrem Podcast plaudert das Paar jede Woche über alle möglichen Themen und News – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Auch Einblicke in ihr Privatleben sowie ihre Jugend und Kindheit bleiben den Fans nicht verwehrt. Amira verrät jetzt, in welches Tokio-Hotel-Bandmitglied sie einst bis über beide Ohren verknallt war.

In "Die Pochers" lässt die Brünette diesmal tief blicken – und zwar in ihre Teenie-Jahre. Beim Thema Tokio Hotel scheint diese richtig Feuer und Flamme zu sein. "Frag nicht, ich war auf Gustav (34) als Teenager. Ich war nicht Team Tom und Bill, ich fand Gustav immer gut [...]. Ich fand den damals wirklich gut. Ich war immer schon so auf die, die nicht alle auf dem Schirm haben", gibt Amira preis. Ihr Göttergatte meint daraufhin nur halb scherzend: "Mich hatten auch nicht alle auf dem Schirm. Aber zum Glück du. Glück gehabt."

Erst kürzlich gaben die beiden TV-Persönlichkeiten bekannt, dass es zwischen ihnen kriselt. Und auch eine potenzielle nächste Partnerin habe Amira im Falle einer Trennung bereits für ihren Mann im Sinn. "Du würdest dir niemals eine gleichaltrige Frau suchen", erklärte die 30-Jährige im Podcast "Die Pochers". "Ich sage 24 [Jahre]", meinte die Beauty schlussendlich.

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

Instagram / gustavschaefer Gustav Schäfer, Schlagzeuger

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022

