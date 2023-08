Anna Adamyan geht es nach der Geburt so "langsam besser"!

Sie gibt ein kleines Lebenszeichen von sich! Vor wenigen Wochen konnte Anna Adamyan (27) ihr ganzes Glück im Arm halten – die ehemalige Germany's Next Topmodel -Kandidatin und ihr Mann Sargis Adamyan (30) wurden nämlich zum ersten Mal Eltern eines Sohnes. Seitdem ist es ziemlich still um die kleine Familie, nur ganz selten gibt die Beauty ein paar Einblicke. So wie jetzt: Anna gibt preis, wie es ihr aktuell geht!

In ihrer Instagram-Story teilt die frischgebackene Mama ein kleines Update. "Ich werde versuchen, mich nach und nach wieder mehr bei euch zu melden. Aktuell genieße ich die Zeit so sehr und mein Handy ist absolut zweitrangig", erklärt die Beauty und fügt hinzu: "Mir geht es auf jeden Fall langsam aber sicher besser und sobald ich mich mehr danach fühle, hören wir uns hier mal wieder."

Bereits wenige Tage nach der Entbindung deutete Anna an, dass die Geburt "einen sehr unschönen Verlauf genommen" hatte. "Wir sind beide voller Liebe und vor allem muss ich mich aktuell noch stark erholen", schrieb sie zu einem Insta-Post. Was genau vorgefallen war, ließ das Model bisher aber offen.

annaadamyan Hand von Anna Adamyans Baby

Instagram / anna.wilken Sargis und Anna Adamyan im Dezember 2021

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juli 2023

