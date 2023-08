Kommt Kanye West nicht über Ex-Frau Kim Kardashian hinweg?

Kanye West (46) scheint noch immer an seiner Ex-Frau zu hängen. Anfang 2021 hatte Kim Kardashian (42) nach rund sieben Jahren Ehe die Scheidung von dem Rapper eingereicht. 2022 wurde diese dann offiziell. Auch wenn der Musiker anfangs noch versucht hatte, seine Ex zurückzugewinnen, scheint er jetzt wieder glücklich vergeben zu sein. Doch wie mehrere Medien nun berichten, sei Kanye noch immer nicht über Kim hinweg!

Wie Geo News sowie weitere Medien berichten, mache der 46-Jährige den Anschein, noch immer seiner Ex-Frau hinterher zu trauern. Das sei vor allem am Kleidungsstil seiner Partnerin Bianca Censori zu erkennen. Kanye scheint sie sowie all seine Freundinnen zuvor im Stil von Kim Kardashian einzukleiden. Laut einer Quelle sei das Kanyes unterschwellige Art anzudeuten, dass er nicht über die Mutter seiner Kinder hinwegkomme.

Und auch die Unternehmerin scheint in gewisser Weise noch an dem "Heartless"-Interpreten zu hängen. "Es ist wirklich verwirrend für mich, er ist so anders als die Person, die ich geheiratet habe. Das ist die Person, die ich geliebt habe und an die ich mich erinnere. Ich würde alles tun, um diese Person zurückzubekommen", verriet Kim im Juli in einer Folge von The Kardashians.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

APEX / MEGA Kanye West und seine Freundin Bianca Censori, Mai 2023

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

