Nach Helen-Trennung: Scott Sinclair flirtet mit Promi-Dame!

Das Leben geht weiter! Die Schauspielerin Helen Flanagan (33) und der Fußballer Scott Sinclair waren 13 Jahre lang als Paar durchs Leben gegangen. Vor einigen Monaten hatten die Ex-Verliebten dann aber ihre Trennung bekannt gegeben. Während Helen noch immer an dem Verlust zu knabbern hat, scheint ihr Verflossener bereit zu sein, nach vorne zu schauen. Angeblich schrieb er der Sängerin Lottie Moss (25) private Nachrichten!

Wie The Sun berichtet, habe der Sportler die Musikerin auf Social Media in privaten Messages kontaktiert. Eine Quelle verrät dem News-Outlet: "Lottie hat viele Männer, die ständig versuchen, sie anzubaggern. Sie erzählte den Leuten, dass Scott sich eine Weile nach Helens Beendigung ihrer Beziehung gemeldet habe. Sie sagte, Scott habe sich in ihre DMs auf Instagram geschlichen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Helen und Scott sind seit zehn Monaten nicht mehr zusammen und er ist eindeutig auf der Suche nach einem neuen Leben."

Während ihr Ex also über die Trennung hinweg zu sein scheint, gab Helen vor wenigen Monaten bekannt, die Einsamkeit zu fürchten. "Ich bin ziemlich schlecht darin, alleine zu sein", hatte die Schönheit in ihrer Instagram-Story geschrieben und von ihren Fans wissen wollen, ob diese das Gefühl kennen würden. Sie müsse ständig mit ihren Freunden oder Kindern zusammen sein: "Ich kann einfach nicht nur mit mir und meinen eigenen Gedanken dasitzen."

Anzeige

Getty Images Scott Sinclair im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Lottie Moss im März 2023

Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de