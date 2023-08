Verena Kerth meldet sich erstmals wegen der Prügelvorwürfe!

Bei Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42) flogen mal wieder die Fetzen! In der vergangenen Woche stritten die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin und der Sänger in einem Hotel so laut, dass ein Mitarbeiter die Polizei rief. Jetzt äußert sich die Blondine gegenüber Bild erstmals zu dem deswegen eingeleiteten Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung: "Selbstverständlich ist es von unserer Seite nicht in Ordnung, uns in einem Hotelzimmer so laut zu streiten, dass die Polizei von den Mitarbeitern gerufen wird."

