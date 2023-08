Pete Davidson soll Ketamin gegen Depressionen genommen haben

Er griff zu drastischen Maßnahmen. Normalerweise kennen seine Fans Pete Davidson (29) als den lustigen und charmanten Comedian. In der beliebten US-Show "Saturday Night Live" begeistert er regelmäßig sein Publikum. Und auch in seinen ausverkauften Stand-up-Shows entlockt er seinen Bewunderern einen Lacher nach dem anderem. Doch der gebürtige New Yorker scheut sich auch vor ernsten Themen nicht. So wie auch zuletzt wieder: Während eines Auftritts macht Pete ein ehrliches Geständnis über seine Gesundheit.

Während einer Show soll der 29-Jährige zugegeben haben, dass er "Ketamin genommen hat, um seine Depressionen zu behandeln", wie mehrere Insider gegenüber Page Six behaupten. Ketamin gilt als Narkosemittel, das eine starke Beruhigung herbeiführt und in den USA als Medizinprodukt zugelassen ist. Es wird jedoch überwiegend in der Tiermedizin eingesetzt. Laut der Quelle "benutzte Pete Ketamin [wohl] als Nasenspray" – dieses wird eingesetzt, wenn typische Medikamente gegen Depressionen nicht mehr wirken. Ein Sprecher des Komikers erklärt jedoch Daily Mail: [Er] nimmt kein Ketamin." Auch ein Gast der besagten Show berichtet, dass Pete über keine gegenwärtige, sondern vergangene Verwendung von Ketamin sprach.

Vor wenigen Monaten hatte der Komiker Schlagzeilen wegen eines Autounfalls gemacht. Anfang März war Pete gemeinsam mit Chase Sui Wonders (27) nach einem Date mit seinem Auto in ein Haus gefahren und wurde anschließend angeklagt. Ende Juli wurde der TV-Star wegen rücksichtslosen Fahrens zur gemeinnützigen Arbeit verurteilt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Pete Davidson im April 2023

Getty Images Pete Davidson auf der Met Gala 2023

Getty Images Chase Sui Wonders und Pete Davidson, 2023



