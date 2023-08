"Ungewohnt": Bachelorette Jenny und Fynn erstmals draußen

Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz (26) dürfen ihr Liebesglück endlich mit der ganzen Welt teilen! Die Influencerin und der einstige Love Island-Kandidat lernten sich im Rahmen der aktuellen Bachelorette-Staffel kennen und beendeten die Dreharbeiten als Paar. Bis zur Ausstrahlung des Wiedersehens am Mittwoch mussten die beiden aber noch geheim halten, dass sie weiterhin zusammen sind. Jetzt ist das Versteckspiel also endlich vorbei: Jenny und Fynn sind zum ersten Mal als Paar in der Öffentlichkeit unterwegs!

In ihrer Instagram-Story gewährt Jenny ihren Followern jetzt erste Einblicke in ihren Pärchenurlaub in Spanien – und dort feierte das Paar eine besondere Premiere. "Waren heute das erste Mal zusammen draußen", berichtet die Beauty total happy. Doch an diese neuen Freiheiten müssen sich die Turteltauben offenbar erst noch gewöhnen, denn Jenny betont: "War ganz ungewohnt."

Sowohl die Bachelorette als auch ihr Auserwählter sind aber total happy, dass ihre Liebe jetzt endlich auch in der Öffentlichkeit bekannt ist! "Wir freuen uns einfach, jetzt ein normales Leben zu führen", verdeutlichte Jenny bereits im Promiflash-Interview. Und auch Fynn freut sich offensichtlich, denn für ihn habe sich das Versteckspiel "wie im Knast" angefühlt.

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz beim Dreamdate

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz mit Jennifer Saro, Bachelorette-Paar 2023

