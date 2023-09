Cardi B bereitet Sohn Wave Set auf seinen 2. Geburtstag vor!

Sie kann es offenbar kaum erwarten! 2017 hatten Cardi B (30) und Offset (31) den nächsten Schritt gewagt und waren gemeinsam vor den Traualtar getreten. Inzwischen sind die beiden Rapper nicht nur Mann und Frau, sondern auch stolze Eltern von zwei Kindern: Kulture Kiari (5) und Wave Set (1). In ihr Familienleben gewährt die zweifache Mama regelmäßig Einblicke auf Social Media – so wie jetzt auch: Am Montag wird Wave zwei Jahre alt!

Auf Instagram teilt die 30-Jährige eine Story von ihrem Nesthäkchen. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Wave lustige Grimassen zieht und seine Zunge herausstreckt, während er sich an die Brust seiner Mama schmiegt. Cardi fragte ihn: "Wie alt wirst du, Wave?" Ihr Sprössling antwortet aufgeregt mit einem Lächeln: "Zwei!"

Die Rapperin wird sich für seinen 2. Geburtstag am Montag sicherlich wieder richtig ins Zeug legen. Letztes Jahr feierte Cardi den ersten Geburtstag von Wave mit einer extravaganten Party, die ganz im Zeichen des Rennwagens stand – inklusive eines großen Auftritts des Geburtstagskindes auf einem glitzernden Truck.

Instagram / iamcardib Cardi Bs Sohn Wave Set

Getty Images Offset und Cardi B im Dezember 2022

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave

