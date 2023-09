Nackter Po auf Boot entblößt: Kanye West bekommt Hausverbot!

Dieser Blitzer hat Konsequenzen. Es ist nicht unüblich, dass Kanye West (46) für Schlagzeilen sorgt. So auch zuletzt erst: Während einer Bootsfahrt in Venedig leistete sich der Rapper einen fiesen Modefauxpas – denn beim Hinsetzen in dem Wassertaxi entblößte der Ex von Kim Kardashian (42) seinen blanken Po. Ob das Absicht war, ist nicht klar. Jedoch hat das Malheur nun Folgen: Kanye und seine Frau bekommen von dem Bootsunternehmen lebenslanges Hausverbot!

Gegenüber Daily Mail erklärte der Vermieter des Boots nun: Kanye und seine Liebste Bianca Censori sind nicht weiter auf seinen Wasserfahrzeugen erwünscht. "Wir distanzieren uns vollständig von solchen Handlungen und Verhaltensweisen! Herr West und seine Frau werden an Bord der Boote unseres Unternehmens sicherlich nicht mehr willkommen sein", heißt es in einem Statement.

Und nicht nur das Unternehmen ist von Kanyes Po-Blitzer gar nicht begeistert – auch seine Ex ist kein Fan der Fotos. "Es ist ihr peinlich und sie macht sich Sorgen um ihn", hatte ein Insider zuletzt über Kims Gefühle erklärt.

Anzeige

APEX / MEGA Kanye West und seine Frau Bianca Censori, Mai 2023

Anzeige

ActionPress Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de