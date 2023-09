Vor Trennungsgerüchten: Joe Jonas ohne Ehering gesichtet!

Ist ihre Ehe etwa wirklich vorbei? Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) sind seit 2019 verheiratet und gelten als das Traumpaar schlechthin. Auch zwei Töchter haben der Musiker und die Game of Thrones-Darstellerin bereits. Alles scheint perfekt – doch jetzt machen plötzlich Trennungsgerüchte die Runde. Die zwei sollen sogar schon kurz vor der Scheidung stehen. Nun gibt es ein weiteres Indiz, was dafür sprechen könnte: Joe war schon vor einigen Wochen ohne Ehering unterwegs!

Paparazzi lichteten den 34-Jährigen am 11. August – vor rund drei Wochen – im Westvillage in New York City ab. Bei seinem Spaziergang durch das Szeneviertel war er komplett alleine unterwegs und wirkte entspannt. Was bei den Schnappschüssen aber besonders ins Auge fällt: Joe trägt keinen Ring an seiner Hand! Auf seinem neusten Post im Netz ist Joes Schmuckstück aber wieder zu sehen – ob das Foto aktuell ist, ist allerdings nicht klar.

Angeblich sollen Sophie und Joe schon einige Monate lang Eheprobleme haben. Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verrät, hätten sie in den vergangenen Monaten immer mehr Zeit getrennt verbracht. "Joe war viel auf Tour und hat viel Zeit mit seiner Familie verbracht. Joe hat sich auch viel um ihre Kinder gekümmert", meint die Quelle.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober, 2022

Instagram / joejonas Kevin, Joe und Nick Jonas

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

