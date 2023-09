Zweiter Hochzeitstag: Lily Collins liebt Charlie noch mehr!

Was für eine Liebeserklärung! Lily Collins (34) sucht als Emily in der Netflix-Serie Emily in Paris immer noch nach ihrem großen Liebesglück. Privat hat sie es schon gefunden. Vor zwei Jahren hatte sie dem Filmproduzenten Charlie McDowell (40) das Jawort gegeben. In einem wunderschönen Traum von Spitze war sie mit ihm vor den Traualtar getreten. Nun blickte sie zurück: Lily kommt aus dem Schwärmen von Charlie gar nicht mehr heraus!

Zu ihrem zweiten Hochzeitstag teilte die Schauspielerin auf Instagram eine Bilderreihe von ihrem besonderen Tag mit Charlie. Darunter verfasste sie viele rührende Zeilen: "Heute sind es zwei Jahre und das ganze Leben liegt noch vor uns. Ich erinnere mich ganz genau an diesen Moment, diesen Tag, diese Aufregung als wäre es gestern gewesen. Und heute spüre ich die Liebe, die Unterstützung und den Zauber sogar 100 Mal mehr." Es wird deutlich: Lily liebt ihren Charlie jeden Tag mehr!

Wie schön die Hochzeit für sie gewesen war, ist auch an den Bildern zu sehen. Überglücklich strahlt Lily ihren Ehemann an. Auf einem anderen Pic laufen sie gemeinsam einen Waldweg entlang – auch hierzu fand sie passende Worte: "Ich würde sogar ins Unbekannte mit dir laufen – und das jeden Tag. Mit dir an meiner Seite wird es immer zu einem epischen Abenteuer."

Getty Images Lily Collins und Charlie McDowell im Oktober 2022

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

ActionPress Lily Collins und Charlie McDowell im Dezember 2022

