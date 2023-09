Danny Mastersons Ex droht Ashton Kutcher und Mila Kunis!

Sie teilt aus. Danny Masterson (47) wurde kürzlich wegen der Vergewaltigung zweier Frauen schuldig gesprochen und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Seine Schauspielkollegen Mila Kunis (40) und Ashton Kutcher (45) sollen Danny weiterhin unterstützen. Nun meldet sich Chrissie Bixler zu Wort: Die Ex-Freundin von Danny, die auch an "Die wilden Siebziger" mitgewirkt hatte, beschuldigte ihn ebenfalls der Vergewaltigung, das Gericht befand ihn in ihrem Fall jedoch nicht für schuldig. Nun droht Chrissie Ashton und Mila!

In ihrer Instagram-Story postete Chrissie den Screenshot eines Artikels, der über Ashton und Milas angebliche Unterstützung berichtet. Dazu schrieb sie: "Lieber Ashton. Ich kenne deine Geheimnisse, die dein 'Vorbild' für dich bewahrt. Solche, die dich vernichten würden." Sie berichtete von einem Telefonat zwischen Danny und Ashton, welches sie mitgehört hatte, ohne den Inhalt des Gesprächs zu verraten. "Ich habe alles gehört. Ich habe den Plan gehört. Meiner Meinung nach bist du genauso krank wie dein 'Mentor'."

Anschließend wandte sie sich an Mila: "Liebe Mila, ich hoffe, dass du anfängst zu verarbeiten, was du als Kind am Set erlebt hast. [...] Ich weiß auch, was in Toronto und danach passiert ist." Danach kommentierte sie die Beziehung von Ashton und Mila: "Wenn du das als eine normale Beziehung zu einer Großer-Bruder-Figur siehst, dann tust du mir Leid. [...] Ich erinnere mich an alles."

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und Danny Masterson, Schauspieler "Die wilden Siebziger"

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

Getty Images Danny Masterson und Ashton Kutcher in "The Ranch: Part 3"

