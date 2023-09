Elon Musk und Grimes haben noch ein drittes Kind zusammen

Überraschende Neuigkeiten von Elon Musk (52) und Grimes (35)! Der Unternehmer und die Musikerin hatten 2018 ihr Pärchendebüt gegeben. Im Jahr 2020 haben sie dann ihren ersten Sohn X Æ A-12 auf der Welt begrüßt – zwei Jahre später folgte dann Tochter Exa Dark Sideræl. Eigentlich sind die beiden derzeit getrennt. Doch jetzt kommt raus: Elon und Grimes haben ganz still und heimlich noch ein drittes Kind zusammen bekommen!

Wie The New York Times jetzt berichtet, enthüllt Elons Biograf Walter Isaacson in der kommenden Biografie, dass der Tesla-Gründer und Grimes tatsächlich noch Eltern eines dritten Kindes sind. In dem Werk wird auch der Name bekannt gegeben: Ihr drittes gemeinsames Kind hört auf den Namen Techno Mechanicus – kurz Tau. Wann das Baby zur Welt gekommen ist, bleibt aber bislang unklar.

Techno Mechanicus ist Elons zehntes Kind. Mit seiner Ex-Frau Justine Musk (51) bekam der SpaceX-Chef insgesamt fünf Kinder. Kurz nachdem Grimes ihr zweites gemeinsames Kind zur Welt gebracht hatte, wurde bekannt, dass Elon mit Shivon Zilis Zwillinge bekommen hat.

Elon Musk mit seinem Sohn X AE A-XII

Grimes und Elon Musk bei der Met Gala 2018

Shivon Zilis und Elon Musk mit ihren Zwillingen Strider und Azure

