Ein Startkandidat fehlt: Wo steckt bloß "Love Island"-Ray?

Wieso ist Ray noch nicht in die Love Island-Villa eingezogen? Heute startet die achte Staffel der beliebten Kuppelshow. Doch statt der vorab angekündigten zehn Kandidaten sind nur neun eingezogen. Bei der Paarungszeremonie bildeten sich vier Couples – Jenny ist erst mal Single geblieben. Eigentlich sollte auch noch Ray die Show aufmischen, aber von ihm fehlt jede Spur. Was ist passiert?

Das verriet die Moderatorin Sylvie Meis (45) jetzt in der aktuellen Folge: "Ray hat sich krank gemeldet. Krank ist krank." Sie bedauere das sehr – er sei schließlich einer ihrer Favoriten gewesen. Doch der 26-Jährige soll noch nachrücken. "Sobald er fit ist, geht er sofort in die Villa", versprach die gebürtige Niederländerin.

In der Villa darf sich Ray auf einiges gefasst machen. Die Couples der ersten Paarungszeremonie wurde schon in der ersten Folge fast komplett durchmischt. Denn auch die Zuschauer hatten ein Wort mitzureden und durften in der App für ihre Wunschkonstellation abstimmen. Nur Hannes und Vanessa dürfen nach wie vor ein Bett miteinander teilen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

