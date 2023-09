Alessa oder Jeanine? Sie passt besser zu "Love Island"-Fabi

Er hat die Qual der Wahl! Bei Love Island ist Fabi der beliebteste Islander bei den Frauen. Zuerst war Evi ganz angetan vom Brandenburger, dann konnte er schließlich Alessandra von sich überzeugen. Das Couple der beiden war jedoch in Gefahr, als sich Granate Jeanine für den Hottie interessierte. Seit der neusten Paarungszeremonie sind sie nun vercoupelt und Alessandra demnach erst mal Geschichte. Doch irgendwie kommt Fabi von der Blondine nicht los. Ray weiß jedoch, wer die richtige Frau für Fabi ist.

"Für Fabi muss ich ehrlich sagen Jeanine", sagt der Hamburger im Interview mit Promiflash. Die Beauty habe in einigen Punkten die Nase vorn: "Sie ist ehrlich, sie ist loyal und sie sagt von vornherein, was sie denkt und lässt sich von solchen Situationen auch nicht beeinflussen." Ray schätze aber besonders eine Sache an der Granate: "Sie gibt einem eher ein Gefühl von Sicherheit. Ich glaube, die Jeanine tut ihm gut."

Jeanine zögerte auch nicht lange und vercoupelt sich direkt mit ihren Auserwählten. "Die Entscheidung fällt mir überhaupt nicht leicht. Ich hatte einen schweren Start. [...] Ich höre jetzt auf mein Herz", sagte die Beauty und entschied sich für Fabi.

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / jeanineee__ Jeanine, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / _fabi.jng Fabi, "Love Island"-Kandidat

