Erster "Love Island"-Exit: Ray ahnte seinen Auszug bereits!

Sein Exit kam für Ray nicht überraschend. Der Hamburger sollte eigentlich vor einer Woche zusammen mit Alessandra, Leon und Co. in die Love Island-Villa einziehen – weil er erkrankt war, verzögerte sich sein Einzug aber um einige Tage. Diesen Rückstand beim Flirten konnte er nicht mehr aufholen und wurde bei der heutigen Paarungszeremonie von niemandem gewählt. Ray ahnte bereits, dass es für ihn an der Feuerstelle eng werden könnte...

Im Promiflash-Interview erklärt der Student, dass er den ganzen Tag schon damit rechnete, am Abend die Insel der Liebe verlassen zu müssen. "Weil ich an dem Tag einfach gemerkt habe, dass es mit keiner Frau so wirklich funkt", begründet er. Der 26-Jährige sei schlecht darin, Interesse oder gar Gefühle vorzutäuschen. "Deshalb habe ich mich auch nicht richtig auf irgendein Gespräch mit einer Person eingelassen und aus dem Grund war mir schon klar, wie der Abend auslaufen wird", erklärt Ray.

Nachdem Fabi ihr von Jeanine weggeschnappt worden war, hatte Alessandra heute die letzte Wahl bei der Paarungszeremonie. Sie musste zwischen Ray und Daniel entscheiden – und kickte den Barkeeper raus. "Die Zeit hier bei 'Love Island' war schön. Die Gruppendynamik ist super", resümierte er in der Show.

