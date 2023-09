So haben sich Jasmin Herren und ihr Freund kennengelernt!

Damit hat sie wohl selbst nicht gerechnet! Hinter Jasmin Herren (44) liegt eine schwere Zeit. Im April 2021 war ihr Ehemann Willi Herren (✝45) tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Aus Trauer zog sich die Witwe einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurück, bis sie im vergangenen Jahr am Dschungelcamp teilnahm. Im Mai verriet sie dann aber, dass sie wieder frisch verliebt ist: und zwar in den 23-jährigen Philipp Bender. Jetzt spricht Jasmin erstmals darüber, wie sie ihren neuen Freund kennenlernte.

"Philipp wurde mir als Singer-Songwriter vorgestellt, um einen neuen Song mit mir zu produzieren", erzählt die Beauty im RTL-Interview mit "Punkt 7". Anfangs hätten beide nicht gedacht, dass aus ihnen mehr als nur Freunde werden könnte. Doch wie der Zufall es wollte, sei Jasmin dann für einen ausgefallenen Tontechniker eingesprungen, woraufhin sich der Student mit einem Pizza-Date bei ihr zu Hause bedankt habe. "Dass sich das dann so ergeben hat, konnte man nicht planen", sagt Philipp.

Wie konnte ihr neuer Freund die Schlagersängerin von sich überzeugen? "Jetzt habe ich mich einfach dazu entschieden, jemanden zu haben – egal ob älter oder jünger – der im Kopf noch dieses Fröhliche hat, der noch nicht so belastet ist von dieser Welt", fährt die 44-Jährige fort. Es sei ihr auch wichtig gewesen, dass ihr neuer Partner keine Drogen nimmt.

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Schlagersängerin

Anzeige

Instagram / philippbenderofficial Philipp Bender und Jasmin Herren

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren und Philipp Bender, Schlagersänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de