So hot genießt Harry Styles seinen freien Sommer am Teich!

Er lässt es sich gut gehen! Derzeit gönnt sich Harry Styles (29) eine Auszeit vom Medientrubel. Erst kürzlich hatte der Sänger seine fast zweijährige "Love on Tour"-Welttournee beendet. Aktuell befindet sich der "As It Was"-Interpret in London, wo er seine freie Zeit sichtlich zu genießen scheint. Nun wurde Harry erneut gesichtet – und zwar ganz entspannt beim Baden an einem Ententeich!

Die Rekordtemperaturen von knapp 33 Grad innerhalb Großbritanniens nahm der "Don't Worry Darling"-Darsteller zum Anlass, sich eine kleine Abkühlung zu gönnen. Statt auf einer schicken Jacht oder an einem schönen Pool erwischten ihn Paparazzi jedoch ganz bodenständig an einem kleinen unauffälligen Teich. Wie ein ganz normaler Mensch lief Harry zwischen den anderen Badegästen am Steg entlang, um schließlich mit einem gekonnten Kopfsprung ins kühle Nass zu hüpfen. Dabei präsentierte er vor allem eins: seine enormen Bauchmuskeln.

Von seiner angeblich neuen Freundin Taylor Russell (29) war während des Ausflugs weit und breit nichts zu sehen. Seit kurzem kursieren Gerüchte um eine potenzielle Beziehung zwischen den beiden. Erst vor einigen Wochen wurden Harry und die Schauspielerin beim Turteln in London erwischt. Bisher äußerte sich keiner der beiden zu den Datinggerüchten.

MEGA Harry Styles in London, September 2023

MEGA Harry Styles in London, September 2023

Getty Images/Getty Images Collage: Harry Styles und Taylor Russell

