Ariana Grande hatte Lipfiller und ließ sich Botox spritzen

Ariana Grande (30) zeigt sich von ihrer emotionalen Seite. Die Musikerin zählt zu den erfolgreichsten Musikstars. Mit ihrer Stimme begeistert sie ihre Fans weltweit – und auch in Sachen Beauty ist sie ein Vorbild vieler junger Mädchen. Scheint also, als könne es im Leben der "7 Rings"-Interpretin kaum besser laufen. Doch überrascht die US-Amerikanerin jetzt mit einem ernsten Anliegen. Ariana spricht offen über ihre vergangenen Beauty-Eingriffe – und weshalb sie mit diesen stoppte.

Für ein Video, in dem sie für den YouTube-Kanal von Vogue ihre Make-up-Routine zeigt, schlägt die 30-Jährige überraschend ernste Töne an. "Ich möchte ganz offen sein, als jemand, der Beauty mag. Ich habe im Laufe der Jahre eine Menge Filler für die Lippen bekommen. Und Botox", verrät Ariana. Dennoch habe sie dem 2018 ein Ende gesetzt. "Ich habe mich... zu überladen gefühlt. Ich wollte mich einfach verstecken, versteht ihr?" Das habe sich inzwischen geändert: "Ich hoffe, dass meine Lachfalten tiefer und tiefer werden und ich mehr und mehr lache. Ich denke, dass das Altern eine so schöne Sache sein kann."

Andererseits macht die Beauty allerdings auch klar: "Ob ich mir in zehn Jahren ein Facelifting gönne? Eventuell! Ja!" Doch sei auch diese Entscheidung keineswegs in Stein gemeißelt. Denn Ariana scheint sich bewusst zu sein, dass sich ihre Meinung und persönliche Einstellung zu dem Thema jederzeit ändern könnte.

Getty Images Ariana Grande, 2016

Instagram / arianagrande Ariana Grande, 2023

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

