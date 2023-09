"Gemeines Ding": Sharon Osbourne mag Ashton Kutcher nicht!

Sie spricht Klartext! Sharon Osbourne (70) ist bereits seit 41 Jahren mit dem Sänger Ozzy Osbourne (74) verheiratet. Zuletzt war die Dreifach-Mama vor allem in den Schlagzeilen, weil sie mithilfe einer Abnehmspritze 13 Kilo verlor. Generell ist die Schauspielerin und Moderatorin bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und auch mal anzuecken. So auch diesmal: Während eines TV-Auftritts plaudert Sharon kurzerhand aus, welchen Star sie überhaupt nicht leiden kann!

Die Antwort auf die Frage, welcher Prominente der unhöflichste sei, den Sharon je getroffen hat, kommt wie aus der Pistole geschossen. "Der Typ, der mit einer Schauspielerin verheiratet ist und früher bei 'Die wilden Siebziger' mitgemacht hat", antwortet sie bei einem Auftritt bei E! News. Ihre Tochter Kelly Osbourne (38) kann daraufhin kaum glauben, dass ihre Mutter wirklich Ashton Kutcher (45) meint, doch diese bestätigt es: "Ja, so ein kleines gemeines Ding."

Doch das ist nicht das erste Mal, dass Sharon sich negativ über den Schauspieler äußert. Bereits in einem früheren Interview berichtete sie, dass sie nicht viel von Ashton halte. "Ich bin mit diesem Ashton Kutcher nicht klargekommen." So habe Sharon sich bei einem Treffen am Filmset nicht an seinen Namen erinnern können. "Er war stinksauer. Und er kam an und fragte: 'Was haben Sie in dieser Branche getan?'", erzählte sie damals.

Sharon und Ozzy Osbourne

Sharon Osbourne im September 2019

Ashton Kutcher bei dem Voices For Justice Dinner im November 2013

