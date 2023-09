Das war der Grund für Teezys "Are You The One?"-Standpauke!

Er wollte seinen Standpunkt vertreten! Bei Are You The One – Reality Stars in Love geht es schon seit der ersten Folge heiß her. Zwischen den wilden Knutschereien, Handjobs und Intimitäten schienen die Datingshow-Profis jedoch das eigentliche Ziel aus den Augen verloren zu haben. Aus diesem Grund fackelte Moderatorin Sophia Thomalla (33) nicht lange und kürzte das Preisgeld auf 180.000 Euro. Daraufhin hielt Teezy seinen Kollegen eine ordentliche Standpauke – gegenüber Promiflash verrät er jetzt den Grund!

"Mir kam es so vor, als hätten wir alle vergessen, weswegen wir wirklich da sind", gibt der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer preis. Die Zeit in der Villa sei sehr intensiv, weshalb es normal sei, dass man sich in jemanden verguckt. Dabei habe es aber zu wenige intensive Gespräche unter den Kandidaten gegeben. "Einige haben scheinbar direkt ausschließen können, wer deren Perfect Match sein könnte, ohne je ein ernstes Wort miteinander gewechselt zu haben und so funktioniert das Spiel nicht", stellt Teezy gegenüber Promiflash klar und erklärt weiter: "Deswegen wollte ich alle noch mal dran erinnern, sich neben seiner 'Beziehung' auch aufs Spiel zu konzentrieren."

Das schien ihn nach der Geldkürzung offenbar ziemlich geärgert zu haben. Im Einzelinterview regte er sich auf: "Die Chefin Sophia hat hier das Sagen und es waren heute einfach ein paar mehr Leute, die kein Gas gegeben haben. Das nervt mich so brutal, ehrlich!"

