Er ist Fan: Datet Taylor Swift doch NFL-Star Travis Kelce?

Er ist bereits ihr größter Bewunderer! Popsängerin Taylor Swift (33) begeistert derzeit Tausende Fans bei ihrer The Eras Tour. Während ihre Karriere super läuft, scheint das Liebesleben der Blondine nach wie vor kompliziert zu sein. Nach ihrer Trennung von Joe Alwyn (32) soll sie eine Weile den Rockmusiker Matty Healy (34) gedatet haben, aber auch das hatte nicht gehalten. Nun hat Taylor einen neuen Verehrer – denn NFL-Star Travis Kelce (33) buhlt um sie!

"Taylor und Travis haben sich heimlich getroffen", verrät eine Quelle dem Magazin The Messenger. Offenbar bekommt der Tight End der Kansas City Chiefs endlich die Chance, auf die er gewartet hat. Denn bereits vor zwei Monaten versuchte er auf einem von Taylors Konzerten sein Glück. "Wenn du dich mit Taylor-Swift-Konzerten auskennst, weißt du, dass es Freundschaftsbänder gibt und ich habe einen Haufen bekommen, als ich dort war. Aber ich wollte Taylor eines mit meiner Nummer geben", erzählte er in seinem Podcast New Heights. Doch sie habe nach der Show keine Zeit gehabt.

Travis ist aber nicht der erste Sportler, der mit Taylor in Verbindung gebracht wird. Im Juni hatte es Gerüchte gegeben, sie treffe sich mit dem NBA-Spieler Austin Reaves (25). Die beiden sollen laut Augenzeugen in einer Bar gesehen worden sein. Auf X hatte der Basketballprofi auf eine Spekulation aber nur mit einem lachenden Smiley reagiert.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler

Getty Images Austin Reaves, Profibasketballer

