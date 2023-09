"Love Island"-Ray zieht nach Krankheit in die Villa ein!

Endlich startet das große Flirt-Abenteuer auch für Ray! Der 26-Jährige gehörte eigentlich zum Start-Cast der diesjährigen Love Island-Staffel. In der ersten Folge verkündete die Moderatorin Sylvie Meis (45) dann aber, dass er sich krank gemeldet habe und deshalb erst mal nicht einziehen könne. Nun geht es dem Hamburger aber offenbar besser: Ray ist wieder gesund und kann jetzt endlich dazustoßen!

In der heutigen Folge rückt der Student und Barkeeper als Granate nach und mischt die Villa damit ordentlich auf. Denn kurz nach seinem Einzug steht eine Paarungszeremonie an. Ob seine Wahl vielleicht für Stress sorgt? Gegenüber RTLZWEI verriet er zumindest, dass ihm bei einer Frau optisch Haare, helle Augen und Natürlichkeit wichtig sind. Diesen Kriterien entspricht momentan nur Alessandra, doch die bandelt gerade eigentlich mit Fabi an...

Ray ist seit vier Jahren Single und hat in dieser Zeit offenbar nichts anbrennen lassen. Sein Bodycount, also die Zahl der Frauen, mit denen er Sex hatte, liege ihm zufolge im dreistelligen Bereich. Auch bei "Love Island" könnte er sich Geschlechtsverkehr vorstellen: "Wenn ich jemanden sehr mag, dann bin ich sehr körperlich. Wenn die Richtige im Haus ist, dann würde ich nichts ausschließen. Wenn sie nein sagt, dann respektiere ich das."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTL II / Magdalena Possert Ray, "Love Island"-Kandidat 2023

RTLZWEI Fabi und Alessandra bei "Love Island"

Instagram / superblackboi Ray, "Love Island"-Kandidat 2023

