Nur Gerüchte? Al Pacino und Noor sind wohl noch zusammen!

Was hat es damit auf sich? Vor wenigen Monaten hatten überraschende News die Runde gemacht: Al Pacino (83) und seine Partnerin Noor Alfallah hatten ihr erstes gemeinsames Kind bekommen – obwohl das Paar einen Altersunterschied von knapp 54 Jahren hat, denn Noor ist erst 29 Jahre alt. Doch nur kurz nach der Geburt ihres Sohnes soll es sich zwischen dem ungleichen Pärchen ausgeturtelt haben. Angeblich trennten sich Al und Noor – doch das soll gar nicht stimmen!

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber Page Six. Al und Noor sind wohl immer noch ein Paar – sie haben angeblich lediglich beschlossen, dass die dunkelhaarige Schönheit das alleinige Sorgerecht für ihr drei Monate altes Baby bekommt. "Al und Noor haben erfolgreich zusammengearbeitet und sich in Bezug auf ihr Kind Roman geeinigt. Sie sind immer noch zusammen", so der Informant. Al habe aber ein Mitspracherecht bei Entscheidungen über die Bildung und die medizinische Behandlung ihres Sohnes.

Bereits in der Vergangenheit wurde deutlich, dass der Schauspieler ernsthafte Zweifel an seinem Vatersein hat. Wie ein Insider gegenüber RadarOnline verriet, möchte Al zwar am Leben seines Sohnes teilhaben, aber "er möchte in seinem Alter nicht mehr die ganze Baby-Sache machen, mit Füttern um 4 Uhr morgens, Windelwechseln und allem".

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah im September 2018

BlayzenPhotos / BACKGRID Al Pacino und seine Freundin Noor Alfallah

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

