Eindeutige Hinweise: Bringen *NSYNC etwa einen Song raus?

Es könnte die musikalische Überraschung des Jahres werden! Vor einigen Tagen fanden die Video Music Awards in New Jersey statt, bei der es zu einer Reunion von *NSYNC kam. Die Band um Justin Timberlake (42), Lance Bass (44), JC Chasez (47), Joey Fatone (46) und Chris Kirkpatrick (51) hatte zuletzt vor zehn Jahren auf der Bühne gestanden. Nach ihrem Comeback könnte jetzt der nächste Knaller folgen: Es scheint, als würden *NSYNC einen neuen Song rausbringen!

Den Eindruck erweckt zumindest ein neues Instagram-Video der Jungs. In dem Clip sprechen Justin, Lance, JC, Joey und Chris einen berühmten Dialog aus einer Szene von Friends nach. So beginnt Justin mit: "Weißt du was"? Woraufhin Joey mit "Ich könnte etwas wissen" antwortet. Doch der Rest der Band um Jessica Biels (41) Mann will nicht mehr verraten und spannt die Fans auf die Folter: "Oh nein, ich kann es dir nicht sagen, bis du mir sagst, was du weißt."

Vor ihrem Auftritt bei den VMAs gab es mehrere Gerüchte über die Musiker. Es wurde nämlich spekuliert, ob Justin und Co. im neuen Animationsfilm "Trolls 3: Gemeinsam stark" in einem Lied zu hören sein werden. Was denkt ihr? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Getty Images *NSYNC, 2023

Getty Images *NSYNC, 2018

Getty Images *NSYNC, ehemalige Boyband der 90er

