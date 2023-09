Schreckmoment: Olivia Rodrigos Bühnenkulisse bricht zusammen

Das war wohl Glück im Unglück. Bei den MTV Video Music Awards versammelte sich vergangenen Dienstag die Crème de la Crème der Musikbranche, um die besten Musikvideos zu feiern. Natürlich wurde auch live performt und manche Sänger lieferten eine gigantische Show. So auch Nachwuchstalent Olivia Rodrigo (20). Sie performte vor einer großen Kulisse aus Grünpflanzen und einer Lichtershow – doch dann brach plötzlich Olivias Bühnenbild zusammen.

MTV veröffentlichte ein Video von Olivias Auftritt bei YouTube. Gewohnt professionell sang sie ihren Hit "Vampire", als plötzlich eine der Scheinwerferhalterungen verdächtig schief nach unten sank. Einige der Scheinwerfer fingen an zu explodieren und ein Gestell krachte sogar in die Kulisse hinein. Die US-Amerikanerin hörte auf zu singen, während ihre Band tapfer weiterspielte. Ein Security-Mitarbeiter begleitete sie schnellstmöglich von der Bühne. Danach setzte sie ihren Auftritt vor einem blauen Vorhang fort. Fans fiel jedoch sofort auf, dass etwas ganz Ähnliches auch in ihrem Musikvideo passiert – das Chaos war demnach wohl Teil der Show.

Olivia gehört mit ihren zarten 20 Jahren wohl zu den jüngsten Stars auf der VMA-Bühne. Wie sie der frühe Ruhm verändert hat, hatte sie der Vogue im Juli erklärt: "Man merkt gar nicht, wie jung man ist, wenn man am Set von 40-jährigen Männern umgeben ist und über den Verkehr und das Wetter redet und lernt, Smalltalk wie eine Erwachsene zu führen."

Olivia Rodrigo, Sängerin

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo

