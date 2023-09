Ungesund viel abgenommen: Gloria Glumac rechtfertigt sich

Gloria Glumac gibt nichts auf die Meinung der anderen. Seit ihrer Teilnahme bei Temptation Island polarisiert sie in der Öffentlichkeit: In den Streitereien mit ihrem Ex Nikola wurde sie häufig ausfällig. Auch im Netz steht die Influencerin zu ihren teilweise kontroversen Aussagen und betont, einfach ehrlich zu sein. Nun hat Gloria total schnell viel abgenommen – die Kritik daran versteht sie nicht.

Auf Instagram teilt Gloria ein Bild von sich in einer viel zu großen Hose und verrät ihr Abnehm-Geheimnis: "Jeden Tag Sport und 500-800 Kalorien am Tag essen." Zwar ergänzt die TV-Bekanntheit, dass es ungesund sei, so Gewicht zu verlieren, und dass das zum Jo-Jo-Effekt führen könne – doch das sei ihr egal. "Ich habe elf Kilo in zwei Monaten abgenommen. Und ehrlich gesagt juckt mich nicht, ob gesund oder ungesund. Es ist mein Körper und ich mache damit, was ich will", reagiert sie erzürnt auf die Nachricht eines Users. Der hatte sich beschwert, dass der Realitystar diesen ungesunden Abnehmweg im Netz teilt.

Gegenüber ihren Fans sieht sich Gloria nämlich in keinerlei Verantwortung. "Im Vergleich zu allen anderen, die was weiß ich was den Followern vorlabern, sage ich einfach nur die Wahrheit und das will wie immer niemand hören", echauffiert sie sich. Die Leute seien alle alt genug, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und müssten ihr nichts nachmachen.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im September 2023

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-TV-Star

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Juni 2023

