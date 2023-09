Was halten die Fans von "Love Island"-Hannes' Rap-Einlage?

War das etwa zu cringe? Hannes Mörl ist der Sohn des Neue-Deutsche-Welle-Stars Markus Mörl (64). Aktuell sucht der Musiker-Sohn die große Liebe bei der beliebten Datingshow Love Island. Doch bereits vor Ausstrahlung des Formats hatte er mit der Veröffentlichung eines eigenen Songs deutlich gemacht, dass er eins mit seinem berühmten Vater teilt: Die Leidenschaft für die Musik. Und eben genau diese stellte er jetzt bei der Kuppelshow unter Beweis – Hannes präsentierte seine Rap-Künste. Doch was halten die Zuschauer von dem Ganzen?

Die Online-Community scheint sich in dieser Sache einig zu sein: Der Rap fällt vollends durch. Neben Kommentaren wie "das ist doch einfach nur peinlich" und "ich kann das alles nicht mehr", macht ein User auf X seine offensichtliche Verzweiflung zu Hannes Rap einzig mit den Worten "nicht singen!!!" deutlich. Ein weiterer Fan der Show scheint sich nach der fragwürdigen Aktion eine ganz bestimmte Frage zu stellen: "Wie unangenehm willst du sein? Hannes: 'Ja!'" Scheint also, als sei die kleine Gesangs – oder besser gesagt – Rap-Einlage des 24-Jährigen mal so gar nicht gut bei den Zuschauern angekommen.

Wie seinem Vater Markus sein kleiner Auftritt gefallen hat, bleibt vorerst ungewiss. In einem vorigen Interview mit Promiflash hatte Hannes jedoch verraten, das dieser ihm Tipps für die Show gegeben hatte. "Aber er ist ja auch nicht Dschungelkönig geworden, deshalb habe ich mir von ihm nicht viel sagen lassen", hatte der Student jedoch nur kurz darauf klargestellt.

Anzeige

RTLZWEI Hannes Mörl, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / markus_moerl Markus Mörl und sein Sohn Hannes, Musiker

Anzeige

RTL II Hannes Mörl, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige



