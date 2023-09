Deshalb möchte Samantha Abdul jetzt doch keine Brust-OP!

Sie ist doch noch nicht bereit dafür! Samantha Abdul (33) war durch ihre Teilnahme bei dem TV-Format Der Bachelor einem breiteren Publikum bekannt geworden. Danach machte sie vor allem mit ihren gescheiterten Beziehungen auf sich aufmerksam. Mit ihrem Ex-Mann Oleg Justus (35) hat die Influencerin einen gemeinsamen Sohn. Zuletzt spielte die TV-Bekanntheit eigentlich mit dem Gedanken, sich einer Brust-OP zu unterziehen. Doch jetzt erzählt Samantha, dass ihr Beauty-Eingriff erst mal auf Eis liegt!

In einem Q&A auf Instagram bekommt sie die Frage gestellt, wann die Operation denn nun stattfindet. Darauf antwortet Samantha, dass sie sich bisher noch nicht weiter darum gekümmert habe, da sie noch keinen Arzt gefunden habe, zu dem sie gehen könne. Doch für sie gibt es noch einen anderen triftigen Grund, der gegen eine baldige Operation spricht: "Außerdem habe ich überlegt, wenn ich in den nächsten zwei bis drei Jahren schwanger werden will, wäre das jetzt unnötig", plaudert sie aus.

Einen Partner hat die Blondine allerdings zurzeit nicht. Dennoch verriet sie schon früher in den sozialen Medien, dass sie sich mit dem passenden Partner noch weitere Kinder vorstellen könnte: "Sollte ich das Glück haben, den passenden Mann zu finden, würde ich schon gerne noch ein bis zwei Kinder haben, die dann einen kürzeren Abstand zueinander hätten." Sie sei aber auch dankbar, dass sie schon einen Sohn habe.

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, TV-Bekanntheit

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul (r.) mit ihrem Sohn

