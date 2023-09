Hugh Jackmans Freunde sahen seine Scheidung bereits kommen!

Es war wohl zum Scheitern verurteilt. Aktuell sorgt Hollywoodstar Hugh Jackman (54) für ordentlich Schlagzeilen. Und das ausnahmsweise nicht aufgrund seiner schauspielerischen Leistung. Stattdessen steht sein Privatleben – genauer genommen sein Liebesleben – im Mittelpunkt. Nach 27 gemeinsamen Ehejahren lassen sich der "Wolverine"-Darsteller und Deborra-Lee Furness (67) scheiden. Doch soll die Scheidung von Hugh und seiner Ehefrau für seine Freunde nur eine Frage der Zeit gewesen sein.

Während die Öffentlichkeit um das Ende der langjährigen Liebe trauert und dies in keinem Fall kommen sah, sollen Vertraute des Schauspielers es bereits kommen gesehen haben. "Es ist schon vor einer Weile passiert. Freunde und Familie wussten davon", verrät eine Quelle, die dem einstigen Paar nahe steht, gegenüber Page Six. Demnach sei niemand im engsten Kreise der beiden überrascht gewesen, da es "schon lange abzusehen war." Es scheint, als hätten sich die beiden in ihrer Ehe letztlich einfach auseinandergelebt.

Wie unter anderem Daily Mail bereits berichtet hatte, soll es schon seit längerem zwischen den beiden gekriselt haben. Vor allem auch die Pandemie habe zum Ehe-Aus beigetragen: "In den vergangenen Jahren hat sich die Liebe mehr in eine Freundschaft verwandelt", hatte ein Informant erklärt und hinzugefügt: "Die Abschottung während des Lockdowns hat der Ehe nicht gutgetan."

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman, 2022

Getty Images Hugh Jackman im Oktober 2022

