Keine Charlène? Fürst Albert feiert auf der Wiesn mit der Ex

Nur ein Zufall? Bei den Olympischen Winterspielen im Jahr 2006 hatten Fürst Albert II. von Monaco (65) und seine Charlène (45) ihre Liebe publik gemacht. Seither wird immer wieder gemunkelt, zwischen dem royalen Paar würde es heftig kriseln. Sogar von einer angeblichen Trennung war bereits die Rede. All diesen Gerüchten trotzten die beiden wiederholt. Aktuelle Bilder sorgen nun jedoch für Verwunderung: Auf dem Oktoberfest vergnügt sich Albert ohne Charlène – und dafür nur unweit seiner Ex-Geliebten.

Wie Bild berichtet, habe der 65-Jährige am Samstag die Wiesn besucht. Bei Bier und Wein soll er in der berühmten Kult-Schenke Käfer bis Mitternacht gefeiert haben. Von seiner Ehefrau war da weit und breit keine Spur. Stattdessen fand sich eine Verflossene des Fürsten in dem Zelt ein. Nicole Coste, die nicht nur seine Ex-Affäre, sondern auch die Mutter seines unehelichen Sohnes ist, ließ es nur unweit von Albert ebenfalls krachen. Die beiden sollen sich an dem Abend allerdings nicht gesehen haben, wie ihre Begleitung berichtet: "Wir waren nicht am gleichen Tisch."

Ob das nun Ärger von Charlène gibt, ist ungewiss. Schließlich hatten Bilder, die Daily Mail vorlagen, erst vor wenigen Tagen gezeigt, wie sie und Albert ihre Liebe in der Öffentlichkeit bekundeten. Während das Paar ein Rugby-Spiel verfolgt hatte, hatte der Sohn der Hollywooddiva Grace Kelly (✝52) seiner Frau vertraut den Arm um die Schultern gelegt.

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco, 2023

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert im Mai 2023

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert II. von Monaco mit ihren Kindern

