"Mein Ehemann ist hier": Hat Adele Rich Paul geheiratet?

Sie heizt die Gerüchteküche selbst an! Nach ihrer Scheidung von Simon Konecki (49) im Jahr 2021 hat die Sängerin Adele (35) schon längst wieder ihr Glück gefunden. Sie hat ihr Herz an den Sportagenten Rich Paul (41) verschenkt. Es scheint ziemlich ernst zwischen den beiden zu sein. Neben niedlichen Pärchenauftritten unter anderem bei Basketballspielen spekulieren die Fans auch schon lange über eine Verlobung. Jetzt nennt Adele ihren Rich sogar schon "Ehemann"!

Haben sie sich also schon das Jawort gegeben? Wie Page Six berichtet, kam es zu einer ziemlich interessanten Interaktion zwischen der Britin und einem weiblichen Fan auf einem ihrer Konzerte in Las Vegas. "Ich kann dich nicht heiraten, ich bin hetero, meine Liebe. Und mein Ehemann ist heute hier", erklärte Adele einem weiblichen Fan, die der "Easy On Me"-Interpretin vorher eine kleine Liebeserklärung gemacht hatte.

Schon Ende August hatte Adele für Verwirrung bei einer ihrer Performances gesorgt. Sie hatte nämlich über die Familienplanung und Namensideen für ihre Kinder gesprochen. "Ich möchte wirklich bald wieder Mutter werden, also schreibe ich mir jeden Namen, den ich sehe und der mir gefällt, in mein Handy", hatte sie erläutert.

Instagram / kevinhart4real Rich Paul, Adele, Kevin und Eniko Hart im Oktober 2022

Raven B. Varona Adele und ihr Partner Rich Paul

Getty Images Rich Paul und Adele im Mai 2022

