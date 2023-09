Fans sind sicher: Alessandra versteht "Love Island" nicht

Bei den Fans sorgt sie für Fragezeichen. In der ersten Folge von Love Island waren Alessandra und Fabi bei der Paarungszeremonie miteinander vercoupelt worden – zwischen den beiden hatte es auf Anhieb gefunkt. Seit Granate Jeanine in die Villa gezogen ist, sieht das Ganze allerdings nicht mehr so rosig aus: Fabis Auserwählte machte der neuen Konkurrentin eine Kampfansage und zog sogar abfällig über sie her. Hat Alessandra das Format etwa nicht verstanden?

Auf X wurde das Eifersuchtsdrama bereits ausgiebig diskutiert – dabei finden Fans für Alessandras Verhalten klare Worte. "Alessandra hat das Format von #LoveIsland wohl nicht verstanden" oder "Jeanine versucht ein erwachsenes Gespräch mit Alessandra zu führen, aber sie verhält sich gleich total respektlos gegenüber der Granate", kritisieren zwei User auf der Plattform. Ein dritter schreibt verwirrt: "Hä? Das ist doch der Sinn dieser Sendung, oder?"

Inzwischen hat sich die Lage zwischen den beiden Single-Ladys wieder etwas beruhigt. Laut Jeanine müsse am Ende ohnehin Fabi entscheiden, welche der Kandidatinnen ihm am besten gefällt. Für Alessandra steht fest: "Solange sie mir nicht noch mal in die Quere kommt, habe ich auch kein Problem damit, normal zu ihr zu sein."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Jeanine bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Alessandra und Fabi, "Love Island"-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Jeanine, "Love Island"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de