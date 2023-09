"Love Island"-Fabi provoziert Kuss von Granate Jeanine!

Er weiß genau, was er tut! Bei Love Island bildet Fabi ein Couple mit Alessandra. Die Beziehung der beiden ist aber schon nach kurzer Zeit von Eifersucht geprägt. Dass Granaten Interesse an seiner Auserwählten haben, passt dem Beamten so gar nicht. Doch wenn er von den weiblichen Neuankömmlingen Aufmerksamkeit bekommt, fühlt er sich geschmeichelt. Jetzt setzt er sogar noch einen drauf: Fabi provoziert einen Kuss mit Granate Jeanine.

Das Spiel "Kussfest" soll neuen Schwung in die Show bringen. Moderatorin Sylvie Meis (45) ist nämlich der Meinung, dass die Islander schon zu festgefahren sind und sich deswegen mehr ausprobieren sollen. Fabi wittert seine Chance bei Jeanine. "Würdest du mich auf den Mund küssen?", fragt der Hottie. "Ja, aber ich will kein Drama haben", gibt die Blondine zu verstehen. Der Brandenburger weiß jedoch genau, was er will: "Was ist dir wichtiger? Mich zu küssen oder Drama zu haben?" Schließlich hat er Erfolg und es kommt bei den beiden zum Kuss.

Was Fabis Couple Alessandra wohl davon hält? Diese machte Jeanine bereits deutlich, dass sie den Hottie ungern teilen will. "Wenn du hier reinkommst und mir eine Kriegserklärung machst, [...] dann bekommst du eine Kriegserklärung", sagte Alessandra.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Alessandra bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Jeanine bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / _fabi.jng Fabi, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de