Cathy Hummels hat nach Mats-Scheidung jetzt weniger Geld!

Cathy Hummels' (35) Liebes-Aus hatte weitreichende Konsequenzen für sie! 13 Jahre lang war sie mit Mats Hummels (34) zusammen gewesen. Eine Traumhochzeit 2015 und die Geburt ihres Sohnes Ludwig (5) hatten das Glück gekrönt – doch nur vorübergehend, denn seit vergangenem Dezember sind die Moderatorin und der Fußballer offiziell geschieden. In Cathys Leben hat sich seitdem viel verändert – und auch finanziell ist jetzt einiges anders.

"Also ich bin jetzt nicht so liquide wie früher. Wenn man zwei Gehälter hat und jeder weiß, dass ein Fußballspieler auch wirklich viel Geld verdient, das ist ein Unterschied", gibt sie gegenüber RTL preis. Seit der Scheidung steht die Influencerin nun komplett auf eigenen Beinen. "Ich bin Alleinverdienerin. Also ich stemme alles selber. Ich habe eine riesengroße Firma", betont sie. Zudem vermiete Cathy Wohnungen und habe sich zur Absicherung ihres Sohnes auch ein Haus gekauft.

Dem Luxusleben als Spielerfrau trauert sie nicht hinterher. "Es war schon teilweise so ein bisschen inflationär, weil du wusstest, da ist immer genug da und man braucht sich nicht so einschränken", gesteht Cathy. Jetzt ein gesünderes Bewusstsein für Geld zu entwickeln, tue ihr "sehr, sehr gut".

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels bei ihrer Hochzeit

Getty Images Cathy und Mats Hummel auf der Wiesn 2016

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

