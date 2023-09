"Love Island"-Doppelexit: Wen wählen die Islander raus?

Damit haben die Islander wohl nicht gerechnet! In der neuen Staffel Love Island ist einiges anders als in den Staffeln zuvor. Unter anderem können nun auch die Zuschauer über die Schicksale der Singles entscheiden. Doch das genügt Moderatorin Sylvie Meis (45) noch nicht: Es müssen zwei weitere Islander gehen – ein Mann und eine Frau. Über den Exit müssen die Kandidaten allerdings selbst entscheiden. Wen wird es wohl treffen?

Die vergangene Paarungszeremonie hat noch mal ordentlich frischen Wind in die Villa gebracht. Aktuell sind unter anderem Fabi und Jeanine, Evi und Robert, Jenny und Luca sowie Hannes und Celine miteinander vercoupelt. Derryl und Alessa sind aktuell Singles, da ihre Couples Vanessa und Daniel von den Zuschauern rausgewählt wurden. Ein Paar dürfte sich jedoch vorerst keine Sorgen machen müssen: Bei Laura und Leon funkt es ordentlich, was auch die anderen Islander mitbekommen haben. Doch ein Mann und eine Frau müssen definitiv die Villa verlassen.

Fabi steckt in einer ähnlichen Situation. Er ist zwar mit Jeanine vercoupelt, hat aber starkes Interesse an Alessa, die er auch schon küsste. Der ausgeschiedene Islander Ray sieht die Züricherin jedoch nicht an der Seite des Brandenburgers. Er findet, eine andere Lady würde besser passen: "Für Fabi muss ich ehrlich sagen, Jeanine. Sie ist ehrlich, sie ist loyal und sie sagt von vornherein, was sie denkt und lässt sich von solchen Situationen auch nicht beeinflussen." Ob heute vielleicht schon wieder ein Couple auseinandergerissen wird?

RTLZWEI Die dritte "Love Island"-Paarungszeremonie

RTL2 Leon und Laura, "Love Island"-Kandidaten 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Jeanine bei "Love Island"

